再生エネルギー事業をめぐり、金融機関から融資金約22億円をだまし取った罪などに問われている太陽光発電会社の社長に懲役11年の実刑判決です。「テクノシステム」の社長・生田尚之被告（52）は、金融機関から融資金約22億円をだまし取った罪などに問われています。生田被告は無罪を主張していましたが、東京地裁は判決で「虚偽の見積書を作成するなど詐欺の手口は巧妙かつ悪質であり、刑事責任は非常に重い」と指摘し、懲役11年の