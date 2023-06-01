5月31日をもって活動を終える“嵐”。26年半にわたる活動の集大成であるラストツアーが札幌で開幕しました。3日間でおよそ15万人の動員が見込まれる札幌公演。「人生、嵐と共に生きてきました。青春をありがとうございます」「最後は一緒に笑って終わりたいので、最後まで応援し続けたい」「本当にしんどいとき、全部を助けてくれた…」ファンが感謝の想いを語ったラストツアーは今後、東京・愛知・福岡・大阪と続き、5月31日の東