第４９回日本アカデミー賞の授賞式が１３日、東京・グランドプリンスホテル新高輪で開催された。国内トップクラスの俳優勢がズラリ集結。個性あふれるあでやかな衣装でも、豪華な雰囲気に華を添えた。長沢まさみは光沢感ある薄ピンクのドレスで笑顔を浮かべ、北川景子は両肩があらわなドレスで会場を魅了した。松たか子と倍賞千恵子は黒のシックなスタイル。広瀬すず、高畑充希、森七菜らは着物でレッドカーペットに登場して、