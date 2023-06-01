イランの新たな最高指導者・モジタバ師が声明で徹底抗戦を呼びかける中、アメリカのヘグセス国防長官は会見で、モジタバ師が負傷し、外見的に傷を負っているとの見解を示しました。モジタバ師の声明は12日、国営テレビでアナウンサーが読み上げる形で放送され、アメリカやイスラエルへの徹底抗戦やホルムズ海峡を封鎖し続ける考えを示しました。モジタバ師は姿を見せておらず、イスラエルのネタニヤフ首相は会見で、モジタバ師が「