映画『国宝』が、13日に東京･品川のグランドプリンスホテル新高輪で行われた、第49回日本アカデミー賞の授賞式で最優秀作品賞を受賞した。吉沢亮『国宝』は、吉沢亮の最優秀主演男優賞、李相日監督の最優秀監督賞をはじめ、10冠を達成した。主演を務めた吉沢は「同い年の役者が、『役者という仕事はやっぱりかっこいいんだということを、この作品を観ておもった』という話をしてくれて、それが非常に僕の心に残っています」とコメ