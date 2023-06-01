ボートレース蒲郡の「蒲郡商工会議所会頭杯争奪ガマゴリうどんグランプリ」は１３日、予選２日目が行われた。大橋純一郎（４４＝静岡）は３Ｒ、６号艇・仲口博崇が前づけに動くも３コースを主張。道中の３番手争いを制して３着。後半１１Ｒは６コースから１Ｍはまくり差しを狙うも、４着でゴールした。今節の相棒７５号機には前検から手応えを感じていたが、２日目を終え「初日の方が良かったですね。ハンドルを切った時の