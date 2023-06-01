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ＮＹ各市場０時台ダウ平均は小幅高ナスダックはマイナス圏での推移 NY株式13日（NY時間11:27）（日本時間00:27） ダウ平均46690.11（+12.26+0.03%） ナスダック22209.98（-102.00-0.46%） CME日経平均先物53505（大証終比：+135+0.25%） 欧州株式13日GMT15:27 英FT100 10294.83（-10.32-0.10%） 独DAX 23482.36（-107.29-0.45%） 仏CAC40 7955.39（-29.05-0.36%） 米国債利回