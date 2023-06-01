米国債利回り 2年債 3.719（-0.022） 10年債 4.271（+0.010） 30年債 4.900（+0.018） 期待インフレ率 2.378（-0.015） ※期待インフレ率は10年債で算出 米１０年債は４．２３％台から上昇。債券利回り全般にロンドン市場からNY朝にかけての下げから一転反発（債券価格下落）