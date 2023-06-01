今年に入り、14年ぶりに再稼働した新潟県の柏崎刈羽原発。東京電力によりますと、12日午後4時ごろに6号機の発電機からわずかな漏電があったことを示す警報が鳴りました。その後も原因が特定できず、発電と送電を停止することに決めました。柏崎刈羽原発は福島の原発事故以降、東京電力が初めて再稼働させた原発で、今月18日の営業運転再開についても延期することが決まりました。