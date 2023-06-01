過去最大となる新年度予算案の採決が衆議院本会議でおこなわれ、与党などの賛成多数で可決しました。森英介 衆院議長「令和8年度一般会計予算ほか2案は委員長報告の通り可決いたしました」過去最大となる122兆3092億円の新年度予算案は衆議院本会議で採決がおこなわれ、自民党と日本維新の会などの賛成多数で可決し、参議院に送られました。中道改革連合や国民民主党などすべての野党は反対しました。高市総理が予算案の年度