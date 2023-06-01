13日正午すぎに東急東横線で停電が発生し、「菊名」からみなとみらい線の「元町・中華街」の間の上下線で一時、運転を見合わせました。この停電の影響で、運行中だった電車が停車し、乗客合わせておよそ1000人を電車から降ろして徒歩で近くの駅に移動させました。停電発生からおよそ10時間。午後9時50分ごろに全線での運転を再開しました。