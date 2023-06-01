JR東日本は、14日から全エリアを対象に運賃を改定し、山手線などの切符の初乗り運賃はこれまでの150円から160円となります。値上げに伴う増収は年に881億円が見込まれ、ホームドア整備といった安全対策や設備投資などに充てられる予定です。全面的な値上げは1987年の民営化後、初めてとなります。