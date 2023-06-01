東急電鉄によりますと、13日正午すぎ、東急東横線と直通するみなとみらい線で停電が発生し、菊名駅とみなとみらい線の元町・中華街駅の間で一時、運転を見合わせました。停電で走行できない列車が、駅と駅の間で立ち往生したため、乗客を列車から降ろし付近の駅まで誘導したということです。午後10時前に全線で運転再開しましたが、およそ12万3000人に影響が出ました。