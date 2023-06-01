【Amazonセール：電子メモパッド】 開催期間：3月14日～3月24日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonにて、DAIDAIZAIの電子メモパッドがセール価格で販売されている。セール期間は3月14日から3月24日23時59分まで。 対象となっているのは、子どものお絵描きから会議のノートにまで使用できる電子メモパッド。16インチや20インチのものがラインナップされている。