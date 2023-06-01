【Amazonセール：松屋】 開催期間：3月14日～3月14日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonにて、松屋のセット商品がセール価格となっている。セール期間は3月14日23時59分まで。 セールの対象になっているのは、松屋の冷凍食品「牛めしの具」や、カレーなどをセットにした詰め合わせ商品など。 なお、セール品の売り切れ、セール自体の中