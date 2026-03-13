チェルシーは13日、イングランド代表DFリース・ジェームズ(26)との契約を32年6月30日まで延長したと発表した。生え抜きのキャプテンが新たに4年延長の新契約にサインした。17年3月にチェルシーとぷろけいやくを結んだ同選手は、これまで公式戦225試合に出場。23年からはキャプテンに就任して主要タイトルを獲得している。公式サイトでリースは「契約延長できて本当に嬉しい。チェルシーは僕にとってとても大切な存在だ。絶頂