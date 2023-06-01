【コルティナダンペッツォ（イタリア）＝読売取材団】ミラノ・コルティナ冬季パラリンピックは第８日の１３日、アルペンスキー男子大回転が行われ、座位で鈴木猛史（カヤバ）が４位、森井大輝（トヨタ自動車）が７位だった。男子座位の鈴木は今大会自身最高の４位だったが「狙うのは入賞ではなくメダル」と肩を落とした。３位と僅差で迎えた２回目は起伏のある斜面に体が引け、スピードが鈍ったという。タイムを縮められず、「