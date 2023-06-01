（資料写真）１３日午後６時１０分ごろ、横浜市旭区上白根２丁目の市道交差点で、神奈川県警旭署の移動交番車と、同市緑区のアルバイトの男性（６９）の乗用車が衝突した。男性は軽傷を負い、病院に搬送された。署によると、現場は信号機のある十字路。移動交番車は男性巡査長（３６）が運転し、別件の１１０番通報を受け、赤色灯をつけてサイレンを鳴らして交差点に進入した際、右から直進していた男性の車と衝突、男性の車は