ボートレース下関の「ＭＮＢＲ下関１１ｔｈ日本財団会長杯」が１４日に開幕する。江夏満（４５＝福岡）が引き当てたエンジンは４２号機。近況は中堅レベルで推移している。前節は弟子の上野俊樹がコンビを組んでいた。「体重が軽い割に弱気なペラだった。とりあえずギアケースを調整しました」と前検日は作業に追われていた。今期はここまで５優出１Ｖと、相変わらずの安定感。２月のからつ九州地区選では、約７年ぶりとな