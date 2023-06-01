歌舞伎俳優の中村勘九郎、中村七之助が出演する歌舞伎座「四月大歌舞伎」（４月２日〜２７日）夜の部「浮かれ心中」の特別ビジュアルが１３日、初公開された。ユーモラスでありながら人間の業を浮き彫りにする劇的な物語を生み出し続けた井上ひさし氏の代表作「手鎖心中」をもとに、１８代目中村勘三郎さんが１９９７年に歌舞伎として初演した傑作喜劇。特別ビジュアルには、手鎖の刑を受けたはずなのにどこかうれしそうな笑顔