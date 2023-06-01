１３日、雲南省麗江市の鉄道駅で改札を通る乗客ら。（麗江＝新華社配信／趙慶祖）【新華社北京3月13日】中国で2月2日に始まった春節（旧正月）の特別輸送態勢「春運」は13日、最終日を迎えた。１３日、安徽省黄山市の黟県東駅で改札を通る乗客ら。（黄山＝新華社記者／曹力）１３日、江蘇省南京市の鉄道駅を出る乗客ら。（南京＝新華社配信／楊素平）１３日、江蘇省連雲港市の鉄道駅で発車を待つ高速列車。（ドローンから