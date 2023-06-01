【まんまるカエル クリアめじるしガチャマスコット】 3月下旬 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「まんまるカエル クリアめじるしガチャマスコット」を3月下旬に発売する。価格は1回300円。 「まんまるどうぶつシリーズ」より、まんまるなカエルがクリア素材で登場。シリコンリングとカニカンが付属しためじるし仕様で、傘につける