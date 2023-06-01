【エルフ村 第13村人 ゼフィア】 2026年5月 発売予定 価格：33,000円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 ヴェルテクスより、2026年5月に発売予定の1/6スケールフィギュア「エルフ村 第13村人 ゼフィア」。こちらは、ヴェルテクスのオリジナルフィギュアシリーズ「エルフ村」より、イラストレーターのハヤブサ氏が描いた「第13村人 ゼフィア」