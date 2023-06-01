ボートレース福岡の「福岡県知事杯争奪福岡都市圏開設３６周年記念競走」は１３日、予選最終日となる４日目が行われた。峰重力也（３６＝岡山）勝負駆けで迎えた予選ラストの７Ｒ。４カドからコンマ１５のトップＳを放つと豪快にまくってケリ。「スタートはもっと行っているつもり。全速で行けた分、まくれました」と価値ある白星を手にして準優入りを決めた。「出足は甘いけど、伸びはいい。そこはいい部類だと思う。準優も