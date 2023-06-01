ボートレース芦屋の「西スポ杯争奪芦屋カップ」は１３日、予選２日目が行われた。小柳勝希（２０＝佐賀）は２日目前半２Ｒは道中競り勝っての３着。後半７Ｒは６コースから見せ場なく６着。「足はめちゃいいってことはないけど、悪くもない。普通はあるし、レースできる。競り負ける感じもないですよ」と相棒１１号機に手応えをつかんでいる。３日目９Ｒは４、５号艇に井上一輝、中村辰也とＳ力確かな選手がいるのは追い風。