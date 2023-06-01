【ゼンレスゾーンゼロ 星見雅 世を正す清澄 Ver.】 2027年2月 発売予定 価格：41,800円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 APEX-TOYSより、2027年2月に発売予定の1/7スケールフィギュア「ゼンレスゾーンゼロ 星見雅 世を正す清澄 Ver.」。こちらは、HoYoverseが運営する最新都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」に登場