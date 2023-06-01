【30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S ロックスミス】 3月14日 発売 価格：4,180円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MM ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON ARQUEBUS CORPORATION VP-40S ロックスミス」を3月14日に発売する。価格は4,180円。 本商品は、ゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」より、V.Iフロイトが駆る「ロックスミ