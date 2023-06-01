【30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス（フェローチェフォーム）】 3月14日 発売 価格：3,850円 BANDAI SPIRITSは、プラモデル「30MS SIS-Hc106k ベルベリア=ベリィス（フェローチェフォーム）」を3月14日に発売する。価格は3,850円。 本商品は、同社の美少女プラモデルシリーズ「30 MINUTES SISTERS（30MS）」より、メカニカルな武装のシスタ&