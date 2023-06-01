【S.H.Figuarts リュウ -Outfit 2-】 【S.H.Figuarts 春麗 -Outfit 2-】 3月14日 再販 価格：各8,800円 BANDAI SPIRITSは、フィギュア「S.H.Figuarts リュウ -Outfit 2-」および「S.H.Figuarts 春麗 -Outfit 2-」再販分を3月14日に発売する。価格は各8,800円。 両商品は、カプコンの対戦格闘「ストリートファイター」に登場する「リュウ」と「春麗」