１３日、江蘇省の無錫駅で乗車を待つ旅客。（無錫＝新華社配信／還月亮）【新華社北京3月13日】中国で2月2日に始まった春節（旧正月）の特別輸送態勢「春運」は13日、最終日を迎えた。交通運輸部は同日、春運40日間の地域をまたぐ人の移動が延べ94億人に達したとの見通しを示した。１３日、黒竜江省のハルビン駅で乗車を待つ旅客。（ハルビン＝新華社配信／原勇）１３日、浙江省の湖州駅で列車に乗り込む旅客。（湖州＝新華社配