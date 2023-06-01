１３日、就職フェアの会場。（海口＝新華社記者／張麗螭）【新華社海口3月13日】中国海南省海口市で13日、春節（旧正月）で帰省している大学生と若手人材向けの就職フェアが開かれた。海口復興城インターネット情報産業パークの会場では、サービス効率を高めるため人工知能（AI）機器が導入されたほか、オンラインサービスとも連動し、若い人材の効率的な就職活動を支援した。１３日、就職フェアで、就業を支援するＡＩ機