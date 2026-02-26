フランス発ブランド同士の人気コラボ「アリーナ×アニエスベー」から新作コレクションが登場。2026年3月13日（金）より発売されます。スポーツブランド『アリーナ』の機能性と、『アニエスベー』の上品で遊び心あるデザインを融合。水着を中心にTシャツや小物など全32型が揃い、スイミングシーンはもちろん日常でも活躍するラインナップです♡ フレンチブランドの人気コラボ 『アリ&