新年度予算案が13日夜、衆議院で可決されました。週明けから参議院での審議が始まります。中道改革連合・中野洋昌議員：例年よりも相当に少ない審議時間で本日を迎えることになったことは痛恨の極みであり、大変に残念であると申し上げざるを得ない。自民党・藤原崇議員：予算委員会では、必ずしも本予算とは関係のない法案や一般的な質問も散見されている。その状況を見れば、本予算の審議は煮詰まっていると言える。新年度予算案