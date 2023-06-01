【Amazon：BenQ プロジェクター】 セール期間：3月14日～3月27日23時59分 AmazonにてBenQのゲーミングプロジェクターが特別価格で販売されている。期間は3月27日23時59分まで。 対象商品には、4K対応4LED光源を採用したハイエンドゲーミングプロジェクター「X3100i」と、4K対応レーザー短焦点プロジェクター「TK710STi」がライ