俳優の吉沢亮が、13日に東京･品川のグランドプリンスホテル新高輪で行われた、第49回日本アカデミー賞の授賞式で最優秀主演男優賞を受賞した。吉沢亮映画『国宝』で最優秀主演男優賞を受賞した吉沢。同作でも共演し、プレゼンターを務めた横浜流星からブロンズを受け取るとしっかりと握手とハグを交わし、喜びを分かち合った。「ありがとうございます。非常にうれしく思っております」と喜びを表現した吉沢は、「僕の名前を呼んで