ダウ平均４日ぶり反発＝米国株序盤 きょうのＮＹ株式市場は反発。昨日まで３日続落となったこともあり、いったん調整ムードとなっている。前日比は、ダウ工業株３０種平均が１０５．８２ドル高の４万６７８３．６７ドル、ナスダック総合指数が２２．２９安の２万２２８９．６９。 中東情勢は目立った進展がなく、警戒感が継続も、新規材料もなく、落ち着いた動き。ＮＹ株式市場スタート前の時間外取引から買