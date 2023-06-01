侍ジャパンが１４日（日本時間１５日）のベネズエラとの準々決勝に“沢村賞リレー”で臨むプランが１２日（同１３日）、浮上した。先発のドジャース・山本由伸投手（２７）から伊藤大海投手（２８）への継投を準備している模様だ。この日ブルペン入りした山本は「ここまで残っているチームはどこも実力が十分のチームだと思う。僕たちもより万全に準備して、ベストな状態でプレーできたら」と静かに闘志を燃やした。井端監督は