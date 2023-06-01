侍ジャパンのホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）は１２日（日本時間１３日）はＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦に向けて米マイアミのローンデポパークで練習。前回２３年大会準決勝のメキシコ戦でサヨナラ打、決勝の米国戦でも同点弾をマークしており、勝負強い一打を再現する。劇打再び―。村上は決戦の地で、右翼席上段の看板に打球を直撃させるなど、決意を胸にフリー打撃で快音を響かせ続けた。前回２３年ＷＢＣでは同