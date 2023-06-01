侍ジャパンのドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、１４日（同１５日）のＷＢＣ準々決勝・ベネズエラ戦（米マイアミ・ローンデポパーク）へ、珍しく“舌戦”を繰り広げた。この日の全体練習後の会見でメジャー最後の３冠王で、ベネズエラの打撃コーチを務めるＭ・カブレラ氏（４２）が敬遠攻めを示唆したことに触れ、同氏のサイン入りバットを触ってパワーをもらっていることを明かして応戦。ユーモア交