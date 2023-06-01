侍ジャパンのブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が思い出の地で“再現アーチ”を放つ。１２日（日本時間１３日）はＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦に向けて米マイアミのローンデポパークで練習。侍が準々決勝以降で使用する同球場では、前回２３年大会決勝の米国戦でソロを放って世界一に貢献しており、再び放物線を描く意気込みを示した。歓喜の記憶が宿る地で、岡本が感触を呼び起こすようにスイングを繰り返した。ベネズ