1989（平成元）年3月14日、千葉県・野島崎沖の太平洋上でリベリア船籍のケミカルタンカー「マースグサール号」が爆発、炎上した。火の勢いが強く、有毒ガスが発生する恐れがあるため救助活動は難航。小爆発を繰り返しながら漂流し、5日後には船体中央部から二つに折れ、乗組員23人全員が行方不明のまま沈没した。