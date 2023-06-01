1万トン級の大型駆逐艦2隻（艦番号「109」「110」）がこのほど公開された。中国人民解放軍海軍の055型駆逐艦に新たに重量級の2隻が加わった。中国中央テレビ軍事チャンネルが伝えた。軍事専門家の張軍社（ジャン・ジュンドゥー）氏によると、今回新たに加わった055型ミサイル駆逐艦は新型材料を採用しており、ステルス性能がさらに向上した。艦艇は新型レーダーに換装され、ステルス戦闘機に対する探知距離が大幅に伸びている。艦