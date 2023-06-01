電線大手のフジクラは、光ファイバーケーブルを増産するため、日本とアメリカで新たに最大3000億円を投資すると発表しました。フジクラは日米両政府の「戦略的投資に関する覚書」に基づき、去年10月、アメリカ商務省と合意書を締結。AIインフラ向け光ファイバーケーブルの供給企業に選ばれています。そうした中、光ファイバーケーブルの生産能力を増やすため、日本とアメリカで合わせて最大3000億円の設備投資を行うと発表しました