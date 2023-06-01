3月14日 記事更新 3月半ばには様々なプラットフォームで、ゲーム関連セールが実施中。そのなかでもセール終了が間近に迫っているタイトルをピックアップし、紹介していきたい。 ニンテンドーeショップでは、「Unrailed!」や「みんなで空気読み。4+追加DLC『絶体絶命編』バンドル」、「片道勇者プラス」、「ごく普通の鹿のゲーム DEEEER Simulator」などのセール