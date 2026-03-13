みずほフィナンシャルグループ（8411）の株価は、直近1カ月では2割前後下落する場面が見られた。一方で過去1年のスパンでは4割前後上昇しており、メガバンク株の中での位置づけをどう見るべきかが改めて意識されている。【こちらも】三井住友FG株はまだ上がるのか 700万人突破「Olive」が変える銀行株の見方三菱UFJフィナンシャル・グループや三井住友フィナンシャルグループは、株価上昇で注目されてきた。みずほFGの評価は