俳優の見上愛と森田望智が14日、都内で開催された「第48回日本アカデミー賞授賞式」に出席。見上は『国宝』、森田は『ナイトフラワー』で新人俳優賞を受賞。見上は壇上で司会を務める河合優実との“共演”に涙を流していた。【フォト集】＜第49回日本アカデミー賞＞レッドカーペットに豪華俳優陣が集結！見上が受賞した『国宝』は吉田修一の同名小説を、映画『怒り』や『流浪の月』などの李相日監督が映画化。任侠の一門に生ま