１２日、武夷山市大渾村でヒメツバキやフウなどを植える青年ボランティア。 （武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山3月13日】中国の第48回植樹祭に当たる12日、福建省武夷山市で「美しい新武夷・若者の行動」をテーマとした植樹活動が実施された。武夷山国家公園の外側に設定されている生態保護・発展ゾーンを整備するため、武夷山税関、武夷山市金融監督管理局、中国共産主義青年団武夷山市委員会などが共同で主催した。