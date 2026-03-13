１３日に行われたミラノ・コルティナ冬季パラリンピックのスノーボード男子バンクドスラローム下肢障害ＬＬ１で小栗大地（４５）が銀メダルを獲得した。今大会日本勢３個目のメダルで、日本選手団の冬季大会通算では１００個目の節目となった。日本パラリンピック委員会（ＪＰＣ）の三阪洋行委員長は同日、談話を発表。「パラリンピック冬季大会の（第１回）開催から５０年という節目の大会で、日本代表選手団が通算１００個目