6月に開催される北中米ワールドカップ開幕へ着々と準備を進める森保ジャパン。しかし南野拓実をはじめ攻撃陣に複数の離脱者が出るなど、3月の欧州遠征に向けてメンバーにも注目が集まる。そんな中でサプライズ選出に期待したいのがイングランド2部のEFLチャンピオンシップで結果を残しているコヴェントリー・シティのMF坂元達裕だ。コヴェントリーは直近のリーグ戦ではプレストン・ノースエンドと対戦。坂元はこの試合でゴールを記