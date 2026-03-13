マンチェスター・シティに所属するフィル・フォーデンに何が起こっているのだろうか。シティのユース出身で、23-24シーズンにはイングランドの年間最優秀に選ばれたフォーデンだが、そこから調子を落としており、リーグ戦では13試合でゴールなし。直近のCLベスト16、レアル・マドリードとの大一番ではベンチ入りするも、出番はなかった。『BBC』ではシティのライバルであるマンチェスター・ユナイテッドのOBウェイン・ルーニー氏が